Владельцам криптовалюты следует платить налоги с нее уже сейчас – посоветовал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Хотя закон о легализации криптовалют в Украине до сих пор не принят, депутат подчеркнул, что штрафы от Государственной налоговой службы все равно можно получить.

"Операции с криптовалютой уже сейчас облагаются налогом, и без этого закона. Но это происходит по общим правилам: облагается налогом доход по ставке 23%, а не прибыль", — сказал Гетманцев.

Сколько в Украине криптовалюты, которая не облагается налогом, какие суммы может получить государственный бюджет от этого и действительно ли владельцам криптовалюты грозят штрафы – читайте в материале LIGA.net