WSJ: Сім’я Трампа заробила до $6 млрд після запуску нової криптовалюти WLFI

Сім’я президента США Дональда Трампа отримала до $6 млрд "паперових" активів після початку торгівлі новою криптовалютою WLFI їхнього проєкту World Liberty Financial. Про це пише The Wall Street Journal.

Газета зазначає, що запуск схожий на первинне публічне розміщення акцій, коли токени можна купувати та продавати на відкритому ринку, як акції компанії. До цього інвестори, які купували WLFI у World Liberty, не могли обмінювати токени.

Сім’я Трампа, включно з президентом, володіє майже чвертю всіх токенів WLFI. Три сини президента є співзасновниками World Liberty, а Трампа названо "почесним співзасновником".

Токени засновників і команди залишаються "заблокованими" і поки що не підлягають продажу.

Завдяки запуску торгів WLFI став найбільш цінним активом сім’ї Трампа, перевищивши портфель нерухомості.

World Liberty була заснована Трампом ще під час передвиборчої кампанії з обіцянкою "зробити Америку знову великою, цього разу за допомогою крипти".

Торгівля WLFI на криптобіржах розпочалася бурхливо. За першу годину обсяг обігу склав близько $1 млрд. На популярній біржі Binance токен WLFI торгувався між $0,24 і $0,30 за одиницю.

Сімʼя Трампа має й інші активи: близько 80% мемкоїна $Trump та понад половину компанії Trump Media, яка управляє платформою Truth Social та володіє криптовалютами.