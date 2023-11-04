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04.11.2023, 07:00

Бизнес-неделя: финальный проект госбюджета, план реформ и подходы банков к РЕР

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Кабмин подготовил ко второму чтению на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на 2024 год. Его принятие в целом ожидается на следующей неделе. Украина подготовила план реформ под обещанные Евросоюзом 50 млрд евро. Стоимость продуктов из-за сезонных факторов меняется. Доходы населения растут. Цены на горючее растут. А банки мучаются с РEРами.

Чем еще запомнилась бизнес-неделя – в новом обзоре от LIGA.net

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Изменения в Государственном бюджете

Кабмин одобрил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению.

В проекте изменен прогноз курса гривни, уровня ВВП и инфляции. А также оставили финансирование сериалов на 445 млн грн и заложили нормы законопроекта о "военном НДФЛ" в текст бюджета.

"Принципы и приоритеты, которые определены в проекте бюджета, представленном правительством на рассмотрение парламента в І чтении – сохранены и ко ІІ чтению. Показатели бюджета сбалансированы, но одновременно и напряжены. Продолжаем активно работать для привлечения необходимого внешнего финансирования", – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8% до 9,7% (в расчете на декабрь к декабрю).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривни – в среднем за год 40,7 гривни за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривни за доллар в предыдущем прогнозе", – говорится в пояснительной записке к проекту.

К концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривни за доллар (предыдущий прогноз – 44,2).

Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривни в 2023 году – 38,6 гривни за доллар по сравнению с 40,2 гривни за доллар на первое чтение.

Кабмин прогнозирует, что восстановление реального ВВП в 2023 году будет быстрее: +5% по сравнению с +2,8% в предыдущем прогнозе.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5% на первое чтение, включая изменение предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами), миграционных процессов и т.п.

Кроме того, уточнены ожидания роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения – с 14,7% до 7,1% (декабрь к декабрю).

Ожидаемо, финальный тест бюджета будет рассмотрен Комитетом по бюджету 4 ноября и принят в целом в середине следующей недели парламентом.

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Теги: нацбанк, вру, торф, госбюджет 2024
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