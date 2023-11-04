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04.11.2023, 07:00

Бізнес-тиждень: фінальний проєкт держбюджету, план реформ і підходи банків до РЕР

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Кабмін підготував до другого читання на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на 2024 рік. Його ухвалення в цілому очікується наступного тижня. Україна підготувала план реформ під обіцяні Євросоюзом 50 млрд євро. Вартість продуктів у зв’язку з сезонними факторами змінюється. Доходи населення зростають. Ціни на пальне зростають. А банки мучаться з РЕРами.

Чим ще запам’ятався бізнес-тиждень – у новому огляді від LIGA.net

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Зміни в Державному бюджеті

 

Кабмін схвалив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.

У проєкті змінено прогноз щодо курсу гривні, рівня ВВП та інфляції. А також залишили фінансування серіалів на 445 млн грн і заклали норми законопроєкту про "військовий ПДФО" в текст бюджету.

"Принципи та пріоритети, які визначені в проєкті бюджету, поданому урядом на розгляд парламенту в І читанні – збережені й до ІІ читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно й напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 гривні за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривні за долар у попередньому прогнозі", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривні за долар (попередній прогноз – 44,2).

Уряд також очікує менш значну девальвацію гривні у 2023 році – 38,6 гривні за долар порівняно з 40,2 гривні за долар на перше читання.

Кабмін прогнозує швидше відновлення реального ВВП у 2023 році до + 5% порівняно із + 2,8% у попередньому прогнозі.

Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5% на перше читання, включно з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами), міграційних процесів тощо.

Крім того, уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення – з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).

Очікувано, фінальний тест бюджету буде розглянутий Комітетом з питань бюджету 4 листопада й ухвалений в цілому в середині наступного тижня парламентом.

Читайте також: Гроші на кіно залишили, військовий ПДФО у громад забрали: зміни в бюджеті до другого читання

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Теги: кабмін, Нацбанк, доходи, держбюджет 2024
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