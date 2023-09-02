Бизнес-неделя: как купить ОВГЗ, цены на недвижимость в Карпатах и кого лишат выплат

02.09.2023, 07:00

Чем еще запомнилась бизнес-неделя – в дайджесте от LIGA.net .

Банкам разрешили продажу безналичной иностранной валюты популяции. Всемирный банк предоставляет помощь на экстренные ремонты жилья. PepsiCo и Mars попали в список международных спонсоров войны. Число проблемных кредитов растет. Определен нормальный уровень дохода в месяц.

Условия для покупки ОВГЗ

Ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2023 году позволяют не только сохранить сбережения, но и зарабатывать на этих инвестициях.

Население хранит в ОВГЗ в общей сложности около 4,5% тех средств, которые у него есть на банковских счетах.

Торговой площадкой является Дия. Через нее можно выйти на учреждения, непосредственно продающие ОВГЗ. Это – некоторые банки и инвесткомпании.

Цены на ОВГЗ у продавцов разнятся. Это связано с тем, что государственные облигации покупают у Минфина на аукционах. И уже при продаже клиентам выставляют свою цену. Поэтому доходность зависит от брокера и времени.

ОВГЗ можно приобрести и в обход Дии через финансовые компании, имеющие лицензии на операции с ценными бумагами. Здесь их линейка может быть даже шире, чем та, которая есть у Дии.

Порог входа – от 1000 грн.

Доходность – от 11% до 19,5% в зависимости от вида.

Срок обращения – погашение в 2023-2027 годах.

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