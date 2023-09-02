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02.09.2023, 07:00

Бізнес-тиждень: як купити ОВДП, ціни на нерухомість в Карпатах і кого позбавлять виплат

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Банкам дозволили продаж безготівкової іноземної валюти населенню. Світовий банк надає допомогу на екстрені ремонти житла. PepsiCo та Mars потрапили у список міжнародних спонсорів війни. Кількість проблемних кредитів зростає. Визначено нормальний рівень доходу на місяць.

Чим ще запам’ятався бізнес-тиждень – в дайджесті від LIGA.net.

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Умови для купівлі ОВДП

Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2023 році дозволяють не тільки зберегти заощадження, а й заробляти на цих інвестиціях.

Населення зберігає в ОВДП загалом близько 4,5% від тих коштів, які в нього є на банківських рахунках.

Торгівельним майданчиком є Дія. Через неї можна вийти на установи, які безпосередньо продають ОВДП. Це – деякі банки й інвесткомпанії.

Ціни на ОВДП у продавців різняться. Це пов’язано з тим, що державні облігації вони купують у Мінфіну на аукціонах. І вже під час продажу клієнтам виставляють свою ціну. Тому дохідність залежить від брокера та часу.

ОВДП можна придбати й в обхід Дії через фінансові компанії, які мають ліцензії на операції з цінними паперами. Тут їх лінійка може бути навіть ширшою, аніж та, яка є у Дії.

  • Поріг входу – від 1000 грн.
  • Дохідність – від 11% до 19,5% залежно від виду.
  • Термін обігу – погашення в 2023-2027 роках.

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Теги: ОВДП, Нацбанк, ГТС України, виплати ВПО, валюта онлайн, купити нерухомість
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