Бізнес-тиждень: як купити ОВДП, ціни на нерухомість в Карпатах і кого позбавлять виплат

02.09.2023, 07:00

Банкам дозволили продаж безготівкової іноземної валюти населенню. Світовий банк надає допомогу на екстрені ремонти житла. PepsiCo та Mars потрапили у список міжнародних спонсорів війни. Кількість проблемних кредитів зростає. Визначено нормальний рівень доходу на місяць.

Умови для купівлі ОВДП

Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2023 році дозволяють не тільки зберегти заощадження, а й заробляти на цих інвестиціях.

Населення зберігає в ОВДП загалом близько 4,5% від тих коштів, які в нього є на банківських рахунках.

Торгівельним майданчиком є Дія. Через неї можна вийти на установи, які безпосередньо продають ОВДП. Це – деякі банки й інвесткомпанії.

Ціни на ОВДП у продавців різняться. Це пов’язано з тим, що державні облігації вони купують у Мінфіну на аукціонах. І вже під час продажу клієнтам виставляють свою ціну. Тому дохідність залежить від брокера та часу.

ОВДП можна придбати й в обхід Дії через фінансові компанії, які мають ліцензії на операції з цінними паперами. Тут їх лінійка може бути навіть ширшою, аніж та, яка є у Дії.

Поріг входу – від 1000 грн.

Дохідність – від 11% до 19,5% залежно від виду.

Термін обігу – погашення в 2023-2027 роках.

Читайте також: Інвестувати в облігації: де і що можна зараз купувати