Бизнес-неделя: Страхование военных рисков, наращивание импорта СПГ из РФ, негибкая гривня

30.09.2023, 07:00

Все это и чем еще запомнилась бизнес-неделя – в новом обзоре от LIGA.net

В Украине фиксируют увеличение поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) начало страховать от военных рисков в Украине частных инвесторов, риски возврата к плавающему курсу гривни и как идет процесс восстановления разрушенного войной жилья в Украине.

MIGA начала страховать от военных рисков в Украине частных инвесторов

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) приступило к предоставлению инвестиционных гарантий для частных инвесторов Украины.

В числе первых заключенных сделок – страхование на сумму до $9,1 млн для проекта M10 Industrial Park во Львове, принадлежащего компании UIPH мажоритарного акционера Dragon Capital.

Гарантия предоставляется на финансирование строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10. Страхование покрывает военные опасности в течение 10 лет.

Это позволит создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.

Гарантии, предоставленные MIGA, министр экономики Юлия Свириденко называет положительным сигналом для новых потенциальных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Этот шаг открывает возможности развития бизнеса и создания цепей производства в разных регионах Украины. "Многие украинские и иностранные компании смогут подавать заявки и получать новые гарантии", – отметила она.

Исполнительный вице-президент MIGA Хироши Матано заявил, что агентство гордится возможностью поддержать Украину во времена крупной экономической и гуманитарной катастрофы, вызванной российским вторжением, и стремится содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций в Украину и созданию импульса для восстановления страны после войны.

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