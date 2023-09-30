Бизнес-неделя: Страхование военных рисков, наращивание импорта СПГ из РФ, негибкая гривня

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) приступило к предоставлению инвестиционных гарантий для частных инвесторов Украины.
В числе первых заключенных сделок – страхование на сумму до $9,1 млн для проекта M10 Industrial Park во Львове, принадлежащего компании UIPH мажоритарного акционера Dragon Capital.
Гарантия предоставляется на финансирование строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10. Страхование покрывает военные опасности в течение 10 лет.
Это позволит создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.
Гарантии, предоставленные MIGA, министр экономики Юлия Свириденко называет положительным сигналом для новых потенциальных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Этот шаг открывает возможности развития бизнеса и создания цепей производства в разных регионах Украины. "Многие украинские и иностранные компании смогут подавать заявки и получать новые гарантии", – отметила она.
Исполнительный вице-президент MIGA Хироши Матано заявил, что агентство гордится возможностью поддержать Украину во времена крупной экономической и гуманитарной катастрофы, вызванной российским вторжением, и стремится содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций в Украину и созданию импульса для восстановления страны после войны.
- 18 апреля 2023 года Япония первой внесла деньги на покрытие военных рисков при инвестициях в Украину.
- 21 июня немецкому банку увеличили гарантии страхования военных рисков в Украине.
- 7 августа Германия расширила гарантии своим компаниям, инвестирующим в Украину.
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