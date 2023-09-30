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30.09.2023, 07:00

Бізнес-тиждень: Страхування воєнних ризиків, нарощення імпорту СПГ із РФ, негнучка гривня

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В Україні фіксують збільшення постачань російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європу, Міжнародне агентство із гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) почало страхувати від воєнних ризиків в Україні приватних інвесторів, ризики повернення до плаваючого курсу гривні і як іде процес відновлення зруйнованого війною житла в Україні.

Все це і чим ще запам’ятався бізнес-тиждень – у новому огляді від LIGA.net

 

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MIGA почала страхувати від воєнних ризиків в Україні приватних інвесторів

Міжнародне агентство із гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) розпочало надавати інвестиційні гарантії для приватних інвесторів України.

Серед перших укладених угод — страхування на суму до $9,1 млн для проєкту M10 Industrial Park у Львові, що належить компанії UIPH мажоритарного акціонера Dragon Capital.

Гарантія надається на фінансування будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури у промисловому парку M10. Страхування покриває воєнні ризики протягом 10 років.

Це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

Гарантії, надані MIGA, міністерка економіки Юлія Свириденко називає позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України. "Багато українських та іноземних компаній зможуть подавати заявки й отримувати нові гарантії", – зазначила вона.

Виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано заявив, що агентство пишається можливістю підтримати Україну в часи великої економічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої російським вторгненням, і прагне сприяти привабленню прямих іноземних інвестицій в Україну та створенню імпульсу для відновлення країни після війни.

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Теги: курс гривні, страхування, житло, вакансії, воєнні ризики
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