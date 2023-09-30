Бізнес-тиждень: Страхування воєнних ризиків, нарощення імпорту СПГ із РФ, негнучка гривня

Міжнародне агентство із гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) розпочало надавати інвестиційні гарантії для приватних інвесторів України.
Серед перших укладених угод — страхування на суму до $9,1 млн для проєкту M10 Industrial Park у Львові, що належить компанії UIPH мажоритарного акціонера Dragon Capital.
Гарантія надається на фінансування будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури у промисловому парку M10. Страхування покриває воєнні ризики протягом 10 років.
Це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.
Гарантії, надані MIGA, міністерка економіки Юлія Свириденко називає позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України. "Багато українських та іноземних компаній зможуть подавати заявки й отримувати нові гарантії", – зазначила вона.
Виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано заявив, що агентство пишається можливістю підтримати Україну в часи великої економічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої російським вторгненням, і прагне сприяти привабленню прямих іноземних інвестицій в Україну та створенню імпульсу для відновлення країни після війни.
- 18 квітня 2023 року Японія першою внесла гроші на покриття воєнних ризиків під час інвестицій в Україну.
- 21 червня німецькому банку збільшили гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.
- 7 серпня Німеччина розширила гарантії своїм компаніям, які інвестують в Україну.
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