Национальный банк изучает возможности перехода от доллара, как основной валюты для курсовой привязки гривни, к евро. В частности, об этом говорилось на первом с начала войны заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Официальное уведомление по результатам этого заседания было сделано в конце марта.

Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием индикаторов этих рынков. Его решения вполне могут изменить уже устоявшиеся подходы и пошатнуть гегемонию платежных средств США в Украине.

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Почему пошатнулась гегемония доллара?

В пресс-службе регулятора констатируют, что в настоящее время структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.

В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. Это фиксируется еще с довоенных времен. Но сейчас по операциям относительно покупки безналичной валюты клиентами доля сделок в валюте Евросоюза уже вплотную приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", – говорится в сообщении.

До широкомасштабного вторжения основной иностранной валютой для бизнеса и населения в Украине вне всяких условий был доллар США. Наличные персональные накопления населения, валютные депозиты, котировки значительных покупок-продаж (недвижимость, автомобиль, бизнес) происходили в долларах США. Следовательно, межбанковский и наличный рынок был и остается ориентированным именно на доллар. И даже курс евро-гривни рассчитывался через кросс-курс евро-доллар, рассказал LIGA.net банковский эксперт Станислав Шлапак.

В то же время большая война изменила ситуацию со спросом на евро. И у европейской денежной единицы есть значительные шансы стать новым курсовым ориентиром в Украине.

"Очевидно, что сейчас ситуация меняется, ведь около 5 миллионов украинских граждан находятся на территории ЕС и пользуются украинскими карточками. Однако средства тратятся в евро".

Эти суммы достаточно значительны в ежемесячном измерении. Также наблюдается спрос на валюту евро и на наличном рынке. Плюс активизация международной торговли с ЕС со времен полномасштабного вторжения. Все эти факторы позволяют размышлять над тем, что в будущем курс евро/гривня может стать основным для расчета. По крайней мере индикаторы валютного рынка свидетельствуют о подобных вероятностях", – отмечает Шлапак.

Такую возможность допускает и руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

"Если доля евро в расчетах вырастет, то мы перейдем к нему как к основной валюте курсовой привязки", – отметил он в комментарии для LIGA.net.

Эксперт также отметил, что выбранный путь в евроинтеграцию свидетельствует о том, что такие расчеты будут расти. Следовательно, было бы логично рассчитывать, что именно евро будет формировать более объективное влияние на курс.

Что может изменить переход на евро как курсовой ориентир?

Несходовский отдельно обращает внимание на то, что в данном случае речь не идет о жесткой привязке гривни к какой-либо валюте мира. В Украине курс формируется на валютном рынке с учетом спроса и предложения.

Так что в случае перехода на евро-ориентиры курс гривни будут вычислять так же, как сейчас с долларом.

"Условно 1 евро стоит 42 грн. И, условно, за 1 евро дают 2 динара. Тогда 1 динар должен стоить 21 грн. Так же будут рассчитывать курсы других валют, которые не продаются на валютном рынке – через призму евро. При этом ничего принципиально не меняется. Это скорее психологический фактор", – объясняет Несходовский.

Аналогичного мнения придерживается и глава департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Виталий Ваврищук.

"В условиях гибкости курса такой шаг (переход на новый курсовой ориентир. – Ред.) вряд ли создаст какие-то явные преимущества или недостатки для населения и бизнеса. Здесь больше стоит говорить о психологической составляющей. Очень желательно, чтобы население и бизнес перестали измерять стабильность гривни, ориентируясь исключительно на одну мировую валюту. В таком случае умеренные колебания курса гривни все меньше будут восприниматься как явление, вызывающее беспокойство. Переход на евро может этому способствовать", – отметил Ваврищук в комментарии для LIGA.net.

Он считает, что вопрос перехода на привязку курса гривни к евро, а не доллару, "сейчас не принципиален".

Новые ориентиры для курса гривни – политика или экономика?

Хотя роль евро в расчетах и усиливается, доллар будет оставаться для Украины очень важным во внешнеторговых расчетах.

"В случае Украины, наибольшая доля импорта и экспорта приходится на страны ЕС, Китай и Турцию. В разрезе объемов импорта, основными статьями являются топливо, автомобили и оборудование. То есть, с точки зрения торговых партнеров, основной валютой внешнеэкономических отношений является евро. А с точки зрения товарной структуры – доллар США", – рассказал в комментарии для LIGA.net начальник инвестиционного отдела управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Сергей Швец.

Однако, по его мнению, уже сам факт обсуждения возможностей евро-ориентира вполне актуален.

"На пути к дальнейшей и полной интеграции Украины в ЕС, привязка курса гривни к евро – это наше будущее. Я считаю правильным уже сейчас начинать обсуждать плюсы и минусы такого решения, готовить экономику, специалистов НБУ и законодательство к этому будущему", – отмечает банкир.

Следует отметить, что инициатива НБУ по возможным новым ориентирам курса гривны в Совете оверсайта рассматривалась еще 28 февраля 2024 года. Но сообщение об этом было обнародовано только через месяц – 26 марта.

Поэтому на рынке есть и более критичное мнение.

"Это больше политический вопрос (возможность новых курсовых ориентиров. – Ред.), чем экономический. К тому же пупулистский. Поэтому, к сожалению, банк не хочет его комментировать", – ответили LIGA.net в одном из банков.

В чем здесь проявляется политика? Сообщение НБУ появилось на фоне затягивания с решением вопроса о выделении помощи Украине со стороны США. В банковских кругах это могли рассматривать исключительно как элемент политического торга с партнерами.