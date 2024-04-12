Національний банк вивчає можливості переходу з долара, як основної валюти для курсової прив’язки гривні, до євро. Зокрема, про це йшлось на першому з початку великої війни засіданні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України. Офіційне повідомлення за результатами цього засідання було зроблено наприкінці березня.

Завданням Ради є опрацювання та обговорення питань, пов’язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів цих ринків. Тож її рішення цілком можуть змінити вже усталені підходи та похитнути гегемонію платіжних засобів США в Україні.

LIGA.net з'ясовувала, чому Нацбанк згадав про евро?

Чому похитнулась гегемонія долара?

У пресслужбі регулятора констатують, що зараз структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної валюти, що формує валютний курс.

Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод у євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Це фіксується ще з довоєнних часів. Але зараз за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у валюті Євросоюзу вже впритул наблизилась до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", – йдеться у повідомленні.

До широкомасштабного вторгнення основною іноземною валютою для бізнесу та населення в Україні поза всяких умов був долар США. Готівкові персональні накопичення населення, валютні депозити, котирування значних операцій купівлі-продажу (нерухомість, авто, бізнес) відбувались у доларах США. Отже, міжбанківський та готівковий ринок був і залишається орієнтованим саме на долар. І навіть курс євро-гривні розраховувався через крос-курс євро-долар, розповів LIGA.net банківський експерт Станіслав Шлапак.

Водночас велика війна змінила ситуацію з попитом на євро. І європейська грошова одиниця має значні шанси стати новим курсовим орієнтиром в Україні.

"Очевидно, що зараз ситуація змінюється, адже близько 5 мільйонів українських громадян перебувають на території ЄС і користуються українськими картками. Проте кошти витрачаються в євро.

Ці суми досить значні у щомісячному вимірі. Також спостерігається попит на валюту євро і на готівковому ринку. Плюс активізація міжнародної торгівлі з ЄС з часів повномасштабного вторгнення. Всі ці фактори дають підстави розмірковувати над тим, що у майбутньому курс євро/гривня може стати основним для розрахунку. Принаймні індикатори валютного ринку свідчать про такі ймовірності", – зазначає Шлапак.

Таку можливість допускає і керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"Якщо частка євро в розрахунках зросте, то ми перейдемо до нього як до основної валюти курсової прив'язки", – зазначив він у коментарі для LIGA.net.

Експерт також зазначив, що обраний шлях до євроінтеграції свідчить про те, що такі розрахунки зростатимуть. Отже, було б логічно розраховувати, що саме євро буде формувати більш об'єктивний вплив на курс.

Що може змінити перехід на євро як курсовий орієнтир?

Несходовський окремо звертає увагу на те, що у цьому випадку не йдеться про жорстку прив'язку гривні до будь-якої валюти світу. В Україні курс формується на валютному ринку, зважаючи на попит та пропозицію.

Тож у разі переходу на євро-орієнтири курс гривні будуть вираховувати так само, як зараз із доларом.

"Умовно 1 євро коштує 42 грн. І, умовно, за 1 євро дають 2 динари. То 1 динар у такому разі має коштувати 21 грн. Так само будуть розраховувати курси інших валют, які не продаються на валютному ринку – через призму євро. Водночас нічого принципово не змінюється. Це скоріше психологічний фактор", – пояснює Несходовський.

Схожої думки дотримується й голова департаменту макроекономічних досліджень фінансової групи ICU Віталій Ваврищук.

"В умовах гнучкості курсу такий крок (перехід на новий курсовий орієнтир. – Ред.) навряд чи створить якісь явні переваги або недоліки для населення та бізнесу. Тут більше варто говорити про психологічну складову. Дуже бажано, щоб населення та бізнес перестали вимірювати стабільність гривні, орієнтуючись виключно на одну світову валюту. У такому разі помірні коливання курсу гривні все менше сприйматимуться як явище, що викликає занепокоєння. Перехід на євро може цьому сприяти", – зазначив Ваврищук у коментарі для LIGA.net.

Він вважає, що питання переходу на прив'язку курсу гривні до євро, а не долара, "зараз не є принциповим".

Нові орієнтири для курсу гривні – політика чи економіка?

Хоча роль євро у розрахунках і посилюється, долар залишатиметься для України вкрай важливим у зовнішньоторговельних розрахунках.

"У випадку України, найбільша частка імпорту та експорту припадає на країни ЄС, Китай та Туреччину. В розрізі обсягів імпорту, основними статтями є паливо, автомобілі та обладнання. Тобто з погляду торгових партнерів, основною валютою зовнішньоекономічних відносин є євро. А з погляду товарної структури – долар США", – розповів у коментарі для LIGA.net начальник інвестиційного відділу управління організації роботи з преміумклієнтами Ощадбанку Сергій Швець.

Однак, на його думку, вже сам факт обговорення можливостей євро-орієнтиру цілком на часі.

"На шляху до подальшої та повної інтеграції України до ЄС прив’язка курсу гривні до євро – це наше майбутнє. Я вважаю правильним вже зараз починати обговорювати плюси та мінуси такого рішення, готувати економіку, спеціалістів НБУ та законодавство до цього майбутнього", – зазначає банкір.

Слід зазначити, що ініціатива НБУ щодо можливих нових орієнтирів курсу гривні у Раді оверсайту розглядалась ще 28 лютого 2024 року. Але повідомлення про це було оприлюднено лише через місяць – 26 березня.

Тож на ринку є й більш критична думка.

"Це більше політичне питання (можливість нових курсових орієнтирів. – Ред.), ніж економічне. До того ж пупулістське. Тому, на жаль, банк не хоче його коментувати", – відповіли LIGA.net в одному з банків.

У чому тут проявляється політика? Повідомлення НБУ з'явилось на тлі затягування з розв'язанням питання щодо виділення допомоги Україні з боку США. У банківських колах це могли трактувати виключно як елемент політичного торгу з партнерами.