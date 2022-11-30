АРМА приобрело военные облигации на 600 млн грн за арестованный российский аммиак
Очередная партия российского аммиака, арестованного Бюро экономической безопасности Украины, была реализована Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), информирует пресс-служба БЭБ.
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В настоящее время уже продано три партии арестованного аммиака на общую сумму более 910 млн грн.
Из них на 600 млн грн уже приобретены военные облигации.
"Совместными усилиями обеспечиваем финансирование и поддержку ВСУ. Вместе приближаем нашу победу в борьбе с российским агрессором", – отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
Напомним, сотрудники БЭБ арестовали более 42 000 тонн аммиака. Эти товарно-материальные ценности, которые принадлежат субъектам хозяйственной деятельности РФ, были изъяты детективами БЭБ в рамках досудебных расследований по уголовным производствам и переданы в управление АРМА.
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