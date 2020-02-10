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Дональд Трамп предлагает сократить международную помощь странам

Дональд Трамп предлагает сократить международную помощь странам
10.02.2020, 13:53

Согласно предложению Трампа, помощь Украине останется на уровне 2020 года

Президент США Дональд Трамп предложит Конгрессу на 21% сократить объем внешней помощи в бюджете на 2021 год. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Трамп уже намеревался сократить иностранную помощь в прошлом году, но потерпел поражение - столкнулся с сопротивлением Конгресса. На 2021 финансовый год американский лидер предложит заложить в бюджет $44,1 млрд внешней помощи, тогда как на 2020 год в нем заложено $55,7 млрд.

В сообщении сказано, что Трамп потребует увеличения финансирования Международной финансовой корпорации развития США (DFC) со $150 млн до $700 млн, чтобы противостоять развивающимся экономическим угрозам со стороны Китая и России.

Помощь Украине, согласно предложению Трампа, останется на уровне 2020 года.

  • В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине. Позже стало известно, что Белый дом предложит сохранить военную помощь Украине на нынешнем уровне в бюджете 2021 года, отказавшись от попыток сократить финансирование программы Государственного департамента. 
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