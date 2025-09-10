Еврокомиссия предложит санкции против Израиля из-за ситуации в Газе

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Европейская комиссия предложит ввести санкции против отдельных министров Израиля и израильских поселенцев, причастных к насильственным нападениям, а также частичное приостановить торговую часть соглашения об ассоциации с Израилем. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в среду.

"То, что происходит в Газе, неприемлемо. И именно поэтому Европа должна вести за собой - как она уже делала раньше", - сказала она.

"Еврокомиссия со своей стороны будет делать все возможное. Мы приостановим нашу двустороннюю поддержку Израиля. Мы остановим все выплаты в этих сферах - без ущерба для сотрудничества с израильским гражданским обществом или Яд Вашем. Во-вторых, мы вынесем на рассмотрение Совета еще два предложения. Мы предложим санкции против экстремистских министров и против насильственных поселенцев. А также - частичную приостановку Соглашения об ассоциации в торговой части", – сказала фон дер Ляйен.

В то же время глава Еврокомиссии признала, что для реализации этих инициатив будет сложно найти большинство, поскольку одна сторона всегда будет считать их недостаточными, а другая – чрезмерными.

Третья инициатива фон дер Ляйен предусматривает создание донорской группы для Палестины - с отдельным инструментом для восстановления Газы.

Несмотря на жесткие меры, глава Еврокомиссии подчеркнула свою поддержку израильского народа.

"Я давний друг народа Израиля. Я знаю, насколько ужасны атаки 7 октября, совершенные террористами ХАМАС, поразили нацию в самое сердце. С тех пор заложники удерживаются боевиками ХАМАС уже более 700 дней. Это 700 дней боли и страданий. Для ХАМАСа не может быть места - ни сейчас, ни в будущем. Потому что это террористы, которые стремятся уничтожить Израиль. И в то же время они сеют террор и среди собственного народа, держат в заложниках его будущее", – сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что цель Европы остается неизменной: "Настоящая безопасность для Израиля и безопасное настоящее и будущее для всех палестинцев".