Єврокомісія запропонує санкції проти Ізраїлю через ситуацію в Газі

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Європейська комісія запропонує запровадити санкції проти окремих міністрів Ізраїлю та ізраїльських поселенців, причетних до насильницьких нападів, а також часткове призупинити торговельну частину угоди про асоціацію з Ізраїлем. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті в середу.

"Те, що відбувається у Газі, є неприйнятним. І саме тому Європа повинна вести за собою – як вона вже робила раніше", – сказала вона.

"Єврокомісія зі свого боку робитиме все можливе. Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Ми зупинимо всі виплати у цих сферах – без шкоди для співпраці з ізраїльським громадянським суспільством чи Яд Вашем. По-друге, ми винесемо на розгляд Ради ще дві пропозиції. Ми запропонуємо санкції проти екстремістських міністрів та проти насильницьких поселенців. А також – часткове призупинення Угоди про асоціацію в торговельній частині", – сказала фон дер Ляєн.

Водночас голова Єврокомісії визнала, що для реалізації цих ініціатив буде складно знайти більшість, оскільки одна сторона завжди вважатиме їх недостатніми, а інша – надмірними.

Третя ініціатива фон дер Ляєн передбачає створення донорської групи для Палестини – з окремим інструментом для відбудови Гази.

Попри жорсткі заходи, голова Єврокомісії підкреслила свою підтримку ізраїльського народу.

"Я є давнім другом народу Ізраїлю. Я знаю, наскільки жахливі атаки 7 жовтня, здійснені терористами ХАМАС, вразили націю в самісіньке серце. З того часу заручники утримуються бойовиками ХАМАС уже понад 700 днів. Це 700 днів болю й страждань. Для ХАМАС не може бути місця – ні зараз, ні в майбутньому. Бо це терористи, які прагнуть знищити Ізраїль. Водночас вони сіють терор і серед власного народу, тримають у заручниках його майбутнє", – сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що мета Європи залишається незмінною: "Справжня безпека для Ізраїлю і безпечне сьогодення та майбутнє для всіх палестинців".