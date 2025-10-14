Инвесторы предупредили о пузыре в европейском оборонном секторе

После всплеска интереса к военным технологиям в Европе инвесторы предупредили: рынок оборонных стартапов перегревается, а инноваций не хватает

Фото: Генеральный штаб

Европейский рынок оборонных технологий (DefTech) захватила волна ажиотажа – сотни стартапов и миллиарды долларов венчурного капитала, но инвесторы уже видят признаки перегрева. Единственное место, где оборонные технологии действительно работают и создаются на основе практического опыта – Украина. Об этом сообщает Financial Times.

С февраля 2022 года в Европе появилось более 230 DefTech-стартапов, а венчурные инвестиции достигли рекордных $1,5 млрд, однако эксперты уже говорят о "цикле ажиотажа", который приближается к своему пику.

Николас Нельсон, генеральный партнер венчурного фонда Archangel, в этом году получил около 1200 предложений от европейских оборонных стартапов.

"Качество улучшается, но количество растет гораздо быстрее", – констатирует Нельсон. Только в этом году в Европе было основано 52 новых оборонных стартапа. Наибольшая концентрация наблюдается в сфере беспилотников – по разным оценкам, здесь работает более 500 компаний.

Инвесторы предупреждают, что концентрация внимания на дронах отвлекает финансирование от других критически важных направлений. В частности, не хватает инвестиций в противовоздушную оборону.

"Многие пытаются создавать стартапы, связанные с дронами, потому что слышали, что это важно для Украины", – отмечает Нельсон. Однако большинство не понимают, что многие технологии существуют уже давно.

Лоренц Майер, генеральный директор программного стартапа Auterion, рассказывает о смене масштабов: если раньше заказ на 100 дронов считался большим, то сейчас компания имеет контракт с Министерством обороны США на поставку 33 000 "боевых комплектов" дронов в Украину.

"Инвесторы перестали увлекаться увеличением финансирования обороны и сосредоточились на марже и мультипликаторах, поэтому мы ожидаем определенной консолидации в отрасли", – добавляет Майер.

Рагнар Сасс, эстонский предприниматель и основатель венчурной фирмы Darkstar, подчеркивает, что лучшие команды в сфере оборонных технологий находятся именно здесь, где инновационные циклы стали невероятно быстрыми.

"В Украине нет пузыря, и нужно больше финансирования", – констатирует Сасс. По его словам, компании, которые оказывают наибольшее влияние на боевые действия, находятся в Украине, но они "не говорят, у них нет PR-команд".