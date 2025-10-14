Інвестори попередили про бульбашку в європейському оборонному секторі

Фото: Генштаб

Європейський ринок оборонних технологій (DefTech) захопила "хвиля ажіотажу" – сотні стартапів і мільярди венчурних доларів, проте інвестори вже бачать ознаки перегріву. Єдине місце, де оборонні технології справді працюють і створюються з практичного досвіду – Україна. Про це повідомляє Financial Times.

З лютого 2022 року в Європі з'явилося понад 230 DefTech-стартапів, а венчурні інвестиції досягли рекордних $1,5 млрд, проте експерти вже говорять про "цикл ажіотажу", який наближається до свого піку.

Ніколас Нельсон, генеральний партнер венчурного фонду Archangel, цього року отримав близько 1200 пропозицій від європейських оборонних стартапів.

"Якість покращується, але кількість зростає набагато швидше", – констатує Нельсон. Лише цього року в Європі засновано 52 нові оборонні стартапи. Найбільша концентрація спостерігається у сфері безпілотників – за різними оцінками, тут працює понад 500 компаній.

Інвестори попереджають, що концентрація уваги на дронах забирає фінансування від інших критичних напрямків. Зокрема, бракує інвестицій у протиповітряну оборону.

"Багато людей намагаються створювати стартапи з дронів, бо чули, що це важливо для України", – зазначає Нельсон. Проте більшість не розуміє, що багато технологій існують вже давно.

Лоренц Маєр, головний виконавчий директор програмного стартапу Auterion, розповідає про зміну масштабів: якщо раніше замовлення на 100 дронів вважалося великим, то зараз компанія має контракт з Міністерством оборони США на постачання 33 000 "ударних комплектів" дронів до України.

"Інвестори перестали захоплюватися збільшенням фінансування оборони та зосередилися на маржі й мультиплікаторах, тому ми очікуємо певної консолідації в галузі", – додає Маєр.

Рагнар Сасс, естонський підприємець і засновник венчурної фірми Darkstar, наголошує, що найкращі команди оборонних технологій розташовані саме тут, де інноваційні цикли стали неймовірно швидкими.

"В Україні немає бульбашки, і потрібне більше фінансування", – констатує Сасс. За його словами, компанії, які мають найбільший вплив у бойових діях, розташовані в Україні, але вони "не говорять, не мають PR-команд".