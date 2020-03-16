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Как получить небанковский кредит p

Как получить небанковский кредит
16.03.2020, 13:16

В Украине есть несколько способов получить кредит без банка. Какой подойдет именно вам, поможет разобраться компания credit-10.com

На правах спонсорства

Небанковским кредитом называют микрозайм на карту онлайн. Сегодня его можно оформить за 10 минут, сидя дома за компьютером. Все, что нужно – данные паспорта и физическая кредитная карта. В Украине есть несколько способов получить кредит без банка. Какой подойдет именно вам, поможет разобраться компания credit-10.com.

Почему люди выбирают небанковские кредиты

Микрофинансовые организации «подсиживают» банки в вопросах кредитования на небольшие суммы. Сегодня каждый заемщик имеет возможность самостоятельно выбрать удобные условия получения кредита в зависимости от размера займа, процентов по нему, цели. Кредит наличными в Украине получают в стационарных отделениях, в других случаях деньги приходят онлайн на карту.

У МФО более гибкие условия предоставления кредитов – не нужна справка о доходах с места работы, не имеет значения кредитная история или ее отсутствие. К тому же, это колоссальная экономия времени – 10-15 минут на оформление документов в личном кабинете. В банке на рассмотрение и одобрение заявки потенциального кредитора уходит до трех рабочих дней, а вероятность отказа в разы больше.

Как оформить займ онлайн

Чтобы оформить микрокредит онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте любого МФО. Выбрать подходящую контору можно самостоятельно, изучив несколько разных сайтов, или через сервис credit-10.com. Пользователи сравнивают условия получение кредитов онлайн и выбирают вариант, что подходит им больше всего.

На сайте кредитора вы указываете сумму и срок, на который нужны деньги. Если вам трудно «на глаз» оценить выгодность предложения по кредиту, воспользуйтесь кредитным калькулятором. У каждого МФО он установлен на главной странице сайта.

После заполнения заявки и привязки карты система формирует кредитный договор. Подписание тоже происходит онлайн, не нужно ехать в офис с бумагами. Клиенту приходит SMS с номером, который вводят в специальную строку на сайте. Все – договор подписан. Деньги поступают на карту моментально.

Кредит можно получить только на личную банковскую карту. Если она оформлена на члена семьи, родственника или третье лицо – заемщик получит отказ. На сайте credit-10.com выбирают, где оформить кредитные карты онлайн для того, чтобы получать на них микрозаймы.

Где еще получить небанковский кредит

Раньше самым популярным методом получения кредита было взять взаймы у знакомых или родственников. Это удобное решение, поскольку вы редко ограничены в сроках, да и о процентах речи нет. Но есть и обратная сторона медали. Если вы вовремя не вернете долг, отношения с близкими могут пострадать. Кроме того, сейчас люди реже соглашаются одалживать. Сказывается нестабильная экономическая ситуация в стране.

Еще один вариант – кредит от частного лица по договору. Как говорят в народе – под расписку. Частные инвесторы дают в займ собственными деньгами на оговоренных условиях. Причем ограничений по сумме нет. Некоторые инвесторы готовы выдать внушительный кредит под залог ликвидного имущества.

Какой вариант кредитования вне банка выбрать – решать вам. Главное – своевременное погашение задолженности. Последствия просрочки по любому долговому обязательству могут быть очень серьезными – встреча с коллекторами или потеря заложенного имущества. Поэтому не рискуйте и будьте осторожны в финансовых вопросах.

Погорилов Станислав
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