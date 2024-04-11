Казино "Премьер палас" в Киеве задолжало государству более 150 млн грн

Офис генерального прокурора подал в суд на киевское казино, расположенное в гостинице Премьер палас

Фото: Казино "Премьер палас"

Киевское казино "Премьер палас" задолжало более 150 млн грн за лицензию на игорный бизнес. Об этом LIGA.net стало известно из судебного реестра.

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Офис генерального прокурора подал в суд на компанию с требованием взыскать с нее 158,9 млн грн за два года. В начале этой недели Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил ходатайство и в целях обеспечения иска наложил арест на денежные средства ООО "Казино "Премьер палас" в таком размере.

В решении суда от 8 апреля сообщается, что в 2022 году чистая прибыль казино составила 60,5 млн грн, за девять месяцев 2023 года – почти 9 млн грн.

Офис генпрокурора также просил арестовать 100% корпоративных прав казино, принадлежащих ООО "Энергопоставка", и запретить их перерегистрацию, но суд решил, что это "не является соразмерным и адекватным заявленным прокурором исковым требованиям".

Казино находится в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, 5 и занимает первый и цокольный этаж одноименной гостиницы "Премьер-палас". В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ему три лицензии: на организацию и проведение азартных игр в казино, на игровые столы и игровые автоматы.

В 2023 году их аннулировали.

Отель и казино "Премьер палас" входят в бизнес-империю российских олигархов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина. Украина собирается конфисковать их активы, дело находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.