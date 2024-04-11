Казино "Премьер палас" в Киеве задолжало государству более 150 млн грн
Киевское казино "Премьер палас" задолжало более 150 млн грн за лицензию на игорный бизнес. Об этом LIGA.net стало известно из судебного реестра.
Офис генерального прокурора подал в суд на компанию с требованием взыскать с нее 158,9 млн грн за два года. В начале этой недели Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил ходатайство и в целях обеспечения иска наложил арест на денежные средства ООО "Казино "Премьер палас" в таком размере.
В решении суда от 8 апреля сообщается, что в 2022 году чистая прибыль казино составила 60,5 млн грн, за девять месяцев 2023 года – почти 9 млн грн.
Офис генпрокурора также просил арестовать 100% корпоративных прав казино, принадлежащих ООО "Энергопоставка", и запретить их перерегистрацию, но суд решил, что это "не является соразмерным и адекватным заявленным прокурором исковым требованиям".
Казино находится в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, 5 и занимает первый и цокольный этаж одноименной гостиницы "Премьер-палас". В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ему три лицензии: на организацию и проведение азартных игр в казино, на игровые столы и игровые автоматы.
В 2023 году их аннулировали.
- Отель и казино "Премьер палас" входят в бизнес-империю российских олигархов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина. Украина собирается конфисковать их активы, дело находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.