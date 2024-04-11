Казино "Прем'єр палац" у Києві заборгувало державі понад 150 млн грн

Офіс генерального прокурора подав до суду на київське казино, розташоване у готелі Прем'єр палац

Фото: Казино "Прем'єр палац"

Київське казино "Прем'єр палац" заборгувало понад 150 млн грн за ліцензію на гральний бізнес. Про це LIGA.net стало відомо з судового реєстру.

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Офіс генерального прокурора подав до суду на компанію з вимогою стягнути з неї 158,9 млн грн за два роки. На початку цього тижня Господарський суд Києва частково задовольнив клопотання і з метою забезпечення позову наклав арешт на грошові кошти ТОВ "Казино "Прем'єр палац" у такому розмірі.

У рішенні суду від 8 квітня повідомляється, що у 2022 році чистий прибуток казино становив 60,5 млн грн, за дев'ять місяців 2023 року – майже 9 млн грн.

Офіс генпрокурора також просив заарештувати 100% корпоративних прав казино, які належать ТОВ "Енергопоставка", і заборонити їхню перереєстрацію, але суд вирішив, що це "не є співмірним та адекватним заявленим прокурором позовним вимогам".

Казино знаходиться у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка, 5 і займає перший та цокольний поверхи однойменного готелю "Прем'єр палац". У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала йому три ліцензії: на організацію та проведення азартних ігор у казино, на гральні столи та гральні автомати.

У 2023 році їх анулювали.

Готель і казино "Прем'єр палац" входять до бізнес-імперії російських олігархів Олександра Бабакова, Євгена Гінера, Михайла Воєводіна. Україна збирається конфіскувати їхні активи, справа находиться на розгляді у Вищому антикорупційному суді.