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Конфискованные автомобили, квартиры и дома Януковича передали Фонду госимущества

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 09:43
Конфискованные автомобили, квартиры и дома Януковича передали Фонду госимущества - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Правительство передало в управление Фонда государственного имущества Украины конфискованные активы Виктора Януковича, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд получил в управление квартиру и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом, два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, а также судно марки "Бриг", два автомобиля Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.

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Также Фонду госимущества передан центр отдыха и здоровья (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), гостинично-ресторанный комплекс (Киевская область, Вышгородский район, с/совет Сухолуцкий, "Акация"), жилой дом общей площадью 825,8 кв. м (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), дом общей площадью 619,6 кв. м (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), а также 100% ООО "Танталит" и 100% ООО "Дом Лесника".

Эти активы переданы ФГИУ в управление к моменту их включения в состав парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Правительство поручило Фонду госимущества принять эффективные управленческие решения по этим объектам, включая их дальнейшую приватизацию или аренду.

Наталія Софієнко
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