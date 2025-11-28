Коррупция стала второй по значимости угрозой для финансового сектора после войны – опрос НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Треть руководителей крупнейших финансовых учреждений прогнозируют ухудшение состояния сектора в течение следующих шести месяцев, а коррупция впервые стала второй по значимости угрозой после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора за ноябрь 2025 года от НБУ.

В сообщении Нацбанка указано, что баланс оценок несколько ухудшился и снова приблизился к уровню 2024 года.

Большинство участников опроса не заметили изменений в состоянии финансового сектора за последние полгода и не прогнозируют их в ближайшие шесть месяцев. В то же время вдвое выросла доля тех, кто ожидает ухудшения: с 15% в мае до 32% в ноябре.

Источник: НБУ

Респонденты оценивают средний уровень рисков в финансовом секторе как умеренно высокий, а его способность противостоять негативным событиям – как среднюю или высокую. Вместе с тем никто не назвал эту устойчивость "очень высокой", и впервые с 2022 года часть опрошенных заявила об "очень низкой" способности сектора противостоять значительным неблагоприятным событиям.

Основным источником системных рисков для финансового сектора по-прежнему остается война с Россией. Значительно возрос риск общего уровня коррупции – он поднялся на второе место среди ключевых угроз. В первую тройку также вошел фактор работы правоохранительных органов и судебной системы.

Источник: НБУ

Более 60% руководителей финансовых учреждений сообщили, что их аппетит к риску за последние полгода не изменился, в то время как около четверти отметили его рост.