Руководители банков оценивают состояние финсектора лучше всего с 2021 года – опрос НБУ
Руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений положительно оценили состояние украинского финансового сектора – лучше всего с 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка, проведенного в мае 2025 года.
По данным опроса, почти половина респондентов оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее. В общем это наилучший показатель от начала полномасштабного вторжения.
Большинство отметили, что состояние финансового сектора за последние полгода не изменилось, а три четверти ожидают, что ситуация не изменится и в следующие шесть месяцев.
Общий уровень риска в секторе был оценен как умеренно высокий. При этом уменьшилось количество тех, кто считает риски очень высокими.
Большинство финансистов также отмечают среднюю или высокую устойчивость финансового сектора к негативным событиям.
Главной угрозой стабильности финансового сектора остается война с Россией.
Однако существенно возрос риск киберугроз и финансового мошенничества – эти факторы на втором месте среди системных угроз.
Также уже в третьем опросе подряд среди ключевых рисков вспоминают риски качества человеческого капитала в финансовом секторе.
В то же время существенно ослабились риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы, а также риски общего уровня коррупции, качества законодательства и политической и социальной ситуации в стране.
Каждое четвертое учреждение сообщило о росте своей склонности к риску, но две трети оставляют риск-аппетит без изменений.
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