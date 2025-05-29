Руководители банков оценивают состояние финсектора лучше всего с 2021 года – опрос НБУ

Война с Россией остается самой большой угрозой, но риски в финсекторе уменьшаются

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Руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений положительно оценили состояние украинского финансового сектора – лучше всего с 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка, проведенного в мае 2025 года.

По данным опроса, почти половина респондентов оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее. В общем это наилучший показатель от начала полномасштабного вторжения.

Большинство отметили, что состояние финансового сектора за последние полгода не изменилось, а три четверти ожидают, что ситуация не изменится и в следующие шесть месяцев.

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Общий уровень риска в секторе был оценен как умеренно высокий. При этом уменьшилось количество тех, кто считает риски очень высокими.

Большинство финансистов также отмечают среднюю или высокую устойчивость финансового сектора к негативным событиям.

Главной угрозой стабильности финансового сектора остается война с Россией.

Однако существенно возрос риск киберугроз и финансового мошенничества – эти факторы на втором месте среди системных угроз.

Также уже в третьем опросе подряд среди ключевых рисков вспоминают риски качества человеческого капитала в финансовом секторе.

В то же время существенно ослабились риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы, а также риски общего уровня коррупции, качества законодательства и политической и социальной ситуации в стране.

Каждое четвертое учреждение сообщило о росте своей склонности к риску, но две трети оставляют риск-аппетит без изменений.