Керівники банків оцінюють стан фінсектору найкраще з 2021 року – опитування НБУ

Війна з Росією залишається найбільшою загрозою, але ризики у фінсекторі зменшуються

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Керівники найбільших банків і небанківських фінансових установ позитивно оцінили стан українського фінансового сектору – найкраще з 2021 року. Про це свідчать результати опитування Нацбанку, проведеного у травні 2025 року.

За даними опитування, майже половина респондентів оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий. Загалом це найліпший показник від повномасштабного вторгнення.

Більшість зазначили, що стан фінансового сектору за останні пів року не змінився, а три чверті очікують, що ситуація не зміниться і в наступні шість місяців.

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Загальний рівень ризику в секторі оцінили як помірно високий. Водночас зменшилася кількість тих, хто вважає ризики дуже високими.

Більшість фінансистів також відзначають середню або високу стійкість фінансового сектору до негативних подій.

Головною загрозою для стабільності фінансового сектору залишається війна з Росією.

Однак суттєво зріс ризик кіберзагроз та фінансового шахрайства – ці чинники наразі на другому місці серед системних загроз.

Також уже в третьому опитуванні поспіль серед ключових ризиків згадують ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі.

Водночас суттєво послабилися ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи, а також ризики загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.

Кожна четверта установа повідомила про зростання своєї схильності до ризику, але дві третини залишають ризик-апетит без змін.