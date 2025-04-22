У березні бізнесу видали 815 кредитів на 3,9 млрд грн: найактивніші — торгівля й агро

У березні підприємці отримали кредитів на майже 4 мільярди гривень під державні гарантії

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У березні 2025 року українські підприємці оформили 815 кредитів на загальну суму близько 3,9 млрд грн за програмою державних гарантій. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

З цієї суми 2,3 млрд грн становлять зобов’язання за основним боргом, що гарантовані державою.

Інструмент портфельних державних гарантій діє з грудня 2020 року як частина підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу. За цей час підприємці вже отримали 45 621 кредит на 146,9 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 823 активні кредити на суму 75,1 млрд грн, із яких 33,1 млрд грн частково забезпечені державними гарантіями. Це 64% від загального ліміту гарантій (51,7 млрд грн).

Лідери серед банків:

ПриватБанк — 14 623 кредити на 22,1 млрд грн (57% від ліміту банку);

Ощадбанк — 3 099 кредитів на 11,5 млрд грн (53%);

Укргазбанк — 903 кредити на 10,1 млрд грн (67%);

ПУМБ — 717 кредитів на 7,6 млрд грн (75%);

Укрексімбанк — 463 кредити на понад 7 млрд грн (75%).

Найбільше кредитів видано в таких регіонах:

м. Київ — 2 681 кредит на 10,1 млрд грн;

Дніпропетровська область — 1 776 кредитів на 5,9 млрд грн;

Львівська область — 1 859 кредитів на 5,8 млрд грн;

Харківська область — 788 кредитів на 4,9 млрд грн;

Київська область — 1 458 кредитів на 4,6 млрд грн;

Одеська область — 1 353 кредити на 4,1 млрд грн.

Найактивніші галузі за кількістю кредитів:

→ Сільське господарство — 4 104 кредити на понад 26 млрд грн;

→ Переробна промисловість — 4 252 кредити на 20,6 млрд грн;

→ Гуртова та роздрібна торгівля, ремонт транспорту — 9 562 кредити на 20,5 млрд грн;

→ Транспорт і логістика — 1 251 кредит на 2,7 млрд грн;

→ Будівництво — 663 кредити на 1,9 млрд грн.