Українці беруть більше кредитів, ніж до війни. Їх частка може зростати і надалі

54% від загального обсягу кредитного портфеля фізосіб є на балансі державних банків

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Обсяг споживчих банківських кредитів фізичних осіб на 15% перевищує показники довоєнного 2021 року. А обсяг банківського іпотечного портфеля головним чином завдяки запровадженню державної програми доступного житла "єОселя" на 30% перевищив довоєнний залишок (на 1.01.2022 р.).

Про це йдеться у звіті Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс".

Споживчі кредити становлять 76,52% у структурі банківського кредитного портфеля фізосіб.

На другому місці — кредити на придбання, будівництво або реконструкцію нерухомості (12,7%).

4,79% становлять кредити на придбання транспорту. 5,98% – кредити фізичним особам-підприємцям (ФОП).

Основний обсяг кредитів фізичних осіб є на балансі банків з державним капіталом. Їм належить 54% від загального обсягу кредитного портфеля та 60% від обсягу непрацюючих кредитів.

Банки з приватним капіталом обслуговують 37% від загального обсягу кредитів фізичних осіб, а банки іноземних банківських груп — близько 9%.

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Посилаючись на дані НБУ, експерти у своєму звіті також зауважують, що за 2024 рік не тільки збільшився портфель кредитів фізичних осіб, а й покращилась його якість.

Станом на початок 2025 року в банківській системі України обсяг кредитів фізичних осіб, враховуючи ФОП, дорівнював 295,6 млрд гривень. За 2024 рік, порівняно з 2023 роком, він збільшився на 54,7 млрд грн (+22,7%). Водночас обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 10,9 млрд грн (-19,2%).

"На початок 2025 року частка непрацюючих кредитів фізичних осіб в банківському портфелі складала 15,49% проти 23,52% станом на 1 січня 2024 року. Тобто за рік вона зменшилась на 8,03 в.п. Для порівняння: станом на 1 січня 2022 року частка непрацюючих кредитів фізичних осіб дорівнювала 16,86%. Тобто на початок 2025 року ситуація з непрацюючими кредитами покращилась навіть у порівнянні з довоєнним періодом", — каже керівниця аналітичного департаменту Фінансового пульсу Діляра Мустафаєва.

Протягом 2025 року є висока ймовірність подальшого зростання обсягів кредитного портфеля фізичних осіб.

"На наш погляд, найбільш суттєво у процентному відношенні зростатимуть споживчі кредити та кредити для ФОП. Водночас приріст автокредитування буде більш повільним, а динаміка іпотечного кредитування в першу чергу буде залежати від ефективності роботи державної програми "єОселя"", — зазначила Діляра Мустафаєва.