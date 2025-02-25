Украинцы берут больше кредитов, чем до войны. Их доля может расти и дальше

Кредит

Объем потребительских банковских кредитов физических лиц на 15% превышает показатели довоенного 2021 года. А объем банковского ипотечного портфеля главным образом благодаря введению государственной программы доступного жилья "єОселя" на 30% превысил довоенный остаток (на 1.01.2022 г.).

Об этом говорится в отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

Потребительские кредиты составляют 76,52% в структуре банковского кредитного портфеля физлиц.

На втором месте – кредиты на приобретение, строительство или реконструкцию недвижимости (12,7%).

4,79% составляют кредиты на приобретение транспорта. 5,98% – кредиты физическим лицам-предпринимателям (ФОП).

Основной размер кредитов физических лиц находится на балансе банков с государственным капиталом. Им принадлежит 54% общего объема кредитного портфеля и 60% от объема неработающих кредитов.

Банки с частным капиталом обслуживают 37% общего объема кредитов физических лиц, а банки иностранных банковских групп — около 9%.

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Ссылаясь на данные НБУ, эксперты в своем отчете также отмечают, что за 2024 год не только увеличился портфель кредитов физических лиц, но и улучшилось его качество.

По состоянию на начало 2025 года в банковской системе Украины объем кредитов физических лиц, учитывая ФОП, был равен 295,6 млрд гривен. За 2024 год по сравнению с 2023 годом он увеличился на 54,7 млрд грн (+22,7%). При этом объем неработающих кредитов снизился на 10,9 млрд грн (-19,2%).

"На начало 2025 года доля неработающих кредитов физических лиц в банковском портфеле составляла 15,49% по сравнению с 23,52% по состоянию на 1 января 2024 года. То есть за год она уменьшилась на 8,03 п.п. Для сравнения: по состоянию на 1 января 2022 года доля неработающих кредитов физических лиц равнялась 16,86%. То есть к началу 2025 года ситуация с неработающими кредитами улучшилась даже по сравнению с довоенным периодом", — говорит руководитель аналитического департамента Финансового пульса Диляра Мустафаева.

В течение 2025 года высока вероятность дальнейшего роста объемов кредитного портфеля физических лиц.

"На наш взгляд, наиболее существенно в процентном отношении будут расти потребительские кредиты и кредиты для ФОП. В то же время прирост автокредитования будет более медленным, а динамика ипотечного кредитования в первую очередь будет зависеть от эффективности работы государственной программы "єОселя"", – отметила Диляра Мустафаева.