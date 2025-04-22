В марте бизнесу выдали 815 кредитов на 3,9 млрд грн: самые активные – торговля и агро

В марте предприниматели получили кредиты на почти 4 миллиарда гривен под государственные гарантии

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В марте 2025 года украинские предприниматели оформили 815 кредитов на общую сумму около 3,9 млрд грн по программе государственных гарантий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Из этой суммы 2,3 млрд грн составляют обязательства по основному долгу, гарантированные государством.

Инструмент портфельных государственных гарантий действует с декабря 2020 года как часть поддержки микро-, малого и среднего бизнеса. За это время предприниматели уже получили 45 621 кредит на 146,9 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 21 823 активных кредита на сумму 75,1 млрд грн, из которых 33,1 млрд грн частично обеспечены государственными гарантиями. Это 64% от общего лимита гарантий (51,7 млрд грн).

Лидеры среди банков:

ПриватБанк – 14 623 кредита на 22,1 млрд грн (57% от лимита банка);

Ощадбанк – 3099 кредитов на 11,5 млрд грн (53%);

Укргазбанк – 903 кредита на 10,1 млрд грн (67%);

ПУМБ – 717 кредитов на 7,6 млрд грн (75%);

Укрэксимбанк — 463 кредита более чем на 7 млрд грн (75%).

Больше всего кредитов выдано в таких регионах:

г. Киев – 2 681 кредит на 10,1 млрд грн;

Днепропетровская область – 1 776 кредитов на 5,9 млрд грн;

Львовская область – 1 859 кредитов на 5,8 млрд грн;

Харьковская область – 788 кредитов на 4,9 млрд грн;

Киевская область – 1458 кредитов на 4,6 млрд грн;

Одесская область – 1 353 кредита на 4,1 млрд грн.

Самые активные отрасли по количеству кредитов:

→ Сельское хозяйство — 4 104 кредита более чем на 26 млрд грн;

→ Перерабатывающая промышленность — 4 252 кредита на 20,6 млрд грн;

→ Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта — 9562 кредита на 20,5 млрд грн;

→ Транспорт и логистика – 1 251 кредит на 2,7 млрд грн;

→ Строительство – 663 кредита на 1,9 млрд грн.