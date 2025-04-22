В марте бизнесу выдали 815 кредитов на 3,9 млрд грн: самые активные – торговля и агро
В марте 2025 года украинские предприниматели оформили 815 кредитов на общую сумму около 3,9 млрд грн по программе государственных гарантий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Из этой суммы 2,3 млрд грн составляют обязательства по основному долгу, гарантированные государством.
Инструмент портфельных государственных гарантий действует с декабря 2020 года как часть поддержки микро-, малого и среднего бизнеса. За это время предприниматели уже получили 45 621 кредит на 146,9 млрд грн.
По состоянию на 1 апреля 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 21 823 активных кредита на сумму 75,1 млрд грн, из которых 33,1 млрд грн частично обеспечены государственными гарантиями. Это 64% от общего лимита гарантий (51,7 млрд грн).
Лидеры среди банков:
ПриватБанк – 14 623 кредита на 22,1 млрд грн (57% от лимита банка);
Ощадбанк – 3099 кредитов на 11,5 млрд грн (53%);
Укргазбанк – 903 кредита на 10,1 млрд грн (67%);
ПУМБ – 717 кредитов на 7,6 млрд грн (75%);
Укрэксимбанк — 463 кредита более чем на 7 млрд грн (75%).
Больше всего кредитов выдано в таких регионах:
г. Киев – 2 681 кредит на 10,1 млрд грн;
Днепропетровская область – 1 776 кредитов на 5,9 млрд грн;
Львовская область – 1 859 кредитов на 5,8 млрд грн;
Харьковская область – 788 кредитов на 4,9 млрд грн;
Киевская область – 1458 кредитов на 4,6 млрд грн;
Одесская область – 1 353 кредита на 4,1 млрд грн.
Самые активные отрасли по количеству кредитов:
→ Сельское хозяйство — 4 104 кредита более чем на 26 млрд грн;
→ Перерабатывающая промышленность — 4 252 кредита на 20,6 млрд грн;
→ Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта — 9562 кредита на 20,5 млрд грн;
→ Транспорт и логистика – 1 251 кредит на 2,7 млрд грн;
→ Строительство – 663 кредита на 1,9 млрд грн.
- Объем потребительских банковских кредитов физических лиц на 15% превышает показатели довоенного в 2021 году.