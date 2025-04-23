Банки очікують припливу коштів від клієнтів та зростання вартості депозитів – опитування НБУ

У другому кварталі 2025 року українські банки прогнозують приплив коштів клієнтів, переважно від населення, та подальше подорожчання депозитів

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У другому кварталі 2025 року українські банки прогнозують збільшення обсягу коштів клієнтів, переважно за рахунок вкладень населення. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, проведеного Національним банком України.

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У першому кварталі спостерігався незначний відплив коштів корпоративного сектора, водночас обсяг вкладів фізичних осіб зростав. Банки також фіксують подальше подорожчання ресурсів: у першому кварталі вартість коштів бізнесу суттєво зросла, і майже всі опитані очікують аналогічної динаміки для депозитів як корпорацій, так і домогосподарств у другому кварталі.

Попри стабільну частку фондування в іноземній валюті, 41% банків з часткою активів системи очікують її зменшення. Також відзначено скорочення строковості фондування, хоча близько половини респондентів прогнозують її зростання в середньостроковій перспективі.

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42% банків очікують залучення гуртового фондування протягом наступних 12 місяців, зокрема за рахунок ресурсів від ЄС та міжнародних фінансових організацій для проєктів відновлення.

Також банки повідомили про зростання загального обсягу капіталу за останній рік, здебільшого завдяки прибутковості. Близько 12% установ планують додаткове збільшення капіталу за рахунок інвестицій акціонерів.

Опитування проводилося з 18 березня до 7 квітня 2025 року серед 26 банків, що охоплюють 96% активів банківської системи. Наступні результати оприлюднять у липні.