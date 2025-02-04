Це є природним наслідком жорсткої монетарної політики НБУ та ризиків невизначеності.

Зависока ціна позикових ресурсів дестимулює виробників залучати позикові ресурси, реальна вартість яких в середньому перевищує реальні темпи приросту виробництва. В 2024 р. реальна процентна ставка гривневих кредитів для бізнесу становила 9% річних, що втричі перевищує темпи приросту реального ВВП.

Кредити – це не тільки інвестиції в нарощування продуктивності реальної економіки. Кредитний канал – це ключовий канал монетарної трансмісії, який власне і дає змогу центральному банку зберігати спроможність ефективно досягати своїх інфляційних цілей в майбутньому.