Это является естественным следствием жесткой монетарной политики НБУ и рисков неопределенности.

Высокая стоимость заемных ресурсов дестимулирует производителей привлекать заемные ресурсы, реальная стоимость которых в среднем превышает реальные темпы прироста производства. В 2024 году реальная процентная ставка гривневых кредитов для бизнеса составила 9% годовых , что втрое превышает темпы прироста реального ВВП.

Кредиты – это не только инвестиции в наращивание производительности реальной экономики. Кредитный канал – это ключевой канал монетарной трансмиссии, который и позволяет центральному банку сохранять способность эффективно достигать своих инфляционных целей в будущем.