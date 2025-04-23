Банки ожидают притока средств от клиентов и роста стоимости депозитов – опрос НБУ

Во втором квартале 2025 года украинские банки прогнозируют приток средств клиентов, преимущественно от населения, и дальнейшее удорожание депозитов

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Во втором квартале 2025 года украинские банки прогнозируют увеличение объема средств клиентов, преимущественно за счет вложений населения. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании, проведенного Национальным банком Украины.

В первом квартале наблюдался незначительный отток средств корпоративного сектора, в то же время объем вкладов физических лиц рос. Банки также фиксируют дальнейшее удорожание ресурсов: в первом квартале стоимость средств бизнеса существенно выросла, и почти все опрошенные ожидают аналогичной динамики для депозитов как корпораций, так и домохозяйств во втором квартале.

Несмотря на стабильную долю фондирования в иностранной валюте, 41% банков с долей активов системы ожидают ее уменьшения. Также отмечено сокращение срочности фондирования, хотя около половины респондентов прогнозируют его рост в среднесрочной перспективе.

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42% банков ожидают привлечения оптового фондирования в течение следующих 12 месяцев, в том числе за счет ресурсов от ЕС и международных финансовых организаций для проектов восстановления.

Также банки сообщили о росте общего объема капитала за последний год, в основном благодаря прибыльности. Около 12% учреждений планируют дополнительное увеличение капитала за счет инвестиций акционеров.

Опрос проводился с 18 марта по 7 апреля 2025 года среди 26 банков, охватывающих 96% активов банковской системы. Следующие результаты будут обнародованы в июле.