Крупнейшая в истории операция против ботнетов привела к задержаниям в Украине

Европол конфисковал более 2000 доменов, через которые хакеры распространяли дроперы с троянскими программами

Фото: Европол

В Украине во время международной операции, которая проходила 27-29 мая, задержаны трое подозреваемых в причастности к хакерской сети, связанной с распространением вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщил на своем сайте Европол.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным Европола, операция "Эндшпиль" стала крупнейшей в своем роде.

Расследованием занимаются правоохранительные органы Германии, Нидерландов, Франции и нескольких стран.

Помимо трех подозреваемых в Украине, еще одного фигуранта арестовали в Армении, сообщил Европол. Правоохранители конфисковали более 2000 доменов.

Фото: Европол

Еще восьмерых подозреваемых граждан России добавили в список самых разыскиваемых преступников Европы.

По данным следствия, один из главных подозреваемых заработал не менее 69 млн евро в криптовалюте, сдавая сайты в аренду киберпреступникам для распространения программ-вымогателей.

Операция "Эндшпиль" была направлена против дроперов, с помощью которых распространяют вредоносные программы IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot.

Дроперы – это программы, предназначенные для установки другого вредоносного ПО в операционную систему. Они используются на первом этапе кибератаки, когда преступникам нужно незаметно проникнуть в систему в обход мер безопасности. Сами дроперы обычно не наносят прямого вреда, но имеют решающее значение для доступа и развертывания вредоносного ПО в пораженных системах.