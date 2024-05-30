Крупнейшая в истории операция против ботнетов привела к задержаниям в Украине
В Украине во время международной операции, которая проходила 27-29 мая, задержаны трое подозреваемых в причастности к хакерской сети, связанной с распространением вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщил на своем сайте Европол.
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По данным Европола, операция "Эндшпиль" стала крупнейшей в своем роде.
Расследованием занимаются правоохранительные органы Германии, Нидерландов, Франции и нескольких стран.
Помимо трех подозреваемых в Украине, еще одного фигуранта арестовали в Армении, сообщил Европол. Правоохранители конфисковали более 2000 доменов.
Еще восьмерых подозреваемых граждан России добавили в список самых разыскиваемых преступников Европы.
По данным следствия, один из главных подозреваемых заработал не менее 69 млн евро в криптовалюте, сдавая сайты в аренду киберпреступникам для распространения программ-вымогателей.
Операция "Эндшпиль" была направлена против дроперов, с помощью которых распространяют вредоносные программы IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot.
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