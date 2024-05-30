Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні

Європол конфіскував понад 2000 доменів, через які хакери поширювали дропери з троянськими програмами

Фото: Європол

В Україні під час міжнародної операції, яка відбулась 27-29 травня, затримали трьох підозрюваних у причетності до хакерської мережі, яка пов'язана з поширенням шкідливого програмного забезпечення. Про це повідомив на своєму сайті Європол.

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За даними Європолу, операція "Ендшпіль" стала найбільшою у своєму роді.

Розслідуванням займаються правоохоронні органи Німеччини, Нідерландів, Франції та ще кількох країн.

Крім трьох підозрюваних в Україні, ще одного фігуранта заарештували у Вірменії, повідомив Європол. Правоохоронці конфіскували понад 2000 доменів.

Фото: Європол

Ще вісьмох підозрюваних громадян Росії додали до списку найрозшукуваніших злочинців Європи.

За даними слідства, один із головних підозрюваних заробив щонайменше 69 млн євро у криптовалюті, здаючи сайти в оренду кіберзлочинцям для розповсюдження програм-вимагачів.

Операція "Ендшпіль" була спрямована проти дроперів, за допомогою яких поширюють шкідливі програми IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee і Trickbot.

Дропери – це програми, призначені для встановлення іншого шкідливого ПЗ в операційну систему. Вони використовуються на першому етапі кібератаки, коли злочинцям потрібно непомітно проникнути в систему в обхід заходів безпеки. Самі дропери зазвичай не завдають прямої шкоди, але мають вирішальне значення для доступу та розгортання шкідливого ПЗ в уражених системах.