Мелинда Гейтс решила не отдавать большую часть своего состояния в фонд Гейтсов – WSJ

Мелинда Гейтс решила не отдавать большую часть своего состояния ($6,1 млрд по оценке Forbes и $11,4 млрд по оценке Bloomberg) в фонд Gates Foundation, который она основала вместе с бывшим мужем Биллом Гейтсом.

Вместо этого она планирует распределить деньги между разными благотворительными организациями, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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"Я осознаю абсурдность того, что такое большое богатство сосредоточено в руках одного человека, и считаю, что единственный ответственный способ распорядиться им – это раздать. Как можно продуманнее и эффективнее", – говорится в письме Мелинды Гейтс.

При этом собеседники газеты не исключают, что она продолжит делать новые пожертвования в фонд, даже передавая большую часть средств другим благотворительным организациям.

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В 2010 году Билл и Мелинда Гейтс вместе с Уорреном Баффетом запустили инициативу The Giving Pledge, пообещав отдать на благотворительность не менее половины своего состояния.

В 2015 году Мелинда Гейтс учредила отдельный благотворительный фонд Pivotal Ventures. Позже она пообещала выделить организации $1 млрд на продвижение гендерного равенства.

В августе 2021 года Гейтсы развелись после 27 лет супружеской жизни. За месяц до этого они пообещали вложить еще $15 млрд в Gates Foundation, являющегося одним из крупнейших благотворительных фондов в мире с капиталом более $50 млрд.

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Андрей Водяный

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