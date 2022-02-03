Мелинда Гейтс решила не отдавать большую часть своего состояния в фонд Гейтсов – WSJ
Мелинда Гейтс решила не отдавать большую часть своего состояния ($6,1 млрд по оценке Forbes и $11,4 млрд по оценке Bloomberg) в фонд Gates Foundation, который она основала вместе с бывшим мужем Биллом Гейтсом.
Вместо этого она планирует распределить деньги между разными благотворительными организациями, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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"Я осознаю абсурдность того, что такое большое богатство сосредоточено в руках одного человека, и считаю, что единственный ответственный способ распорядиться им – это раздать. Как можно продуманнее и эффективнее", – говорится в письме Мелинды Гейтс.
При этом собеседники газеты не исключают, что она продолжит делать новые пожертвования в фонд, даже передавая большую часть средств другим благотворительным организациям.
- В 2010 году Билл и Мелинда Гейтс вместе с Уорреном Баффетом запустили инициативу The Giving Pledge, пообещав отдать на благотворительность не менее половины своего состояния.
- В 2015 году Мелинда Гейтс учредила отдельный благотворительный фонд Pivotal Ventures. Позже она пообещала выделить организации $1 млрд на продвижение гендерного равенства.
- В августе 2021 года Гейтсы развелись после 27 лет супружеской жизни. За месяц до этого они пообещали вложить еще $15 млрд в Gates Foundation, являющегося одним из крупнейших благотворительных фондов в мире с капиталом более $50 млрд.
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