Порошенко задекларировал более 150 млн грн дивидендов
12.04.2021, 19:30
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко задекларировал 152,4 млн гривень дивидендов от компании Sequent Schweiz (ранее – Rothschild Trust Schweiz). Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко, опубликованное в Реестре деклараций.
Дивиденды от этой швейцарской компании были получены 31 марта.
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Также экс-президент внес в декларацию доход 610 900 грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке, которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.
- За прошлый год Порошенко получил 504 540 гривень заработной платы как народный депутат. Подробнее тут.
- В 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации Рошен.
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