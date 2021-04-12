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Порошенко задекларировал более 150 млн грн дивидендов

12.04.2021, 19:30
Порошенко задекларировал более 150 млн грн дивидендов - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко задекларировал 152,4 млн гривень дивидендов от компании Sequent Schweiz (ранее – Rothschild Trust Schweiz). Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко, опубликованное в Реестре деклараций.

Дивиденды от этой швейцарской компании были получены 31 марта.

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Также экс-президент внес в декларацию доход 610 900 грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке, которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.

  • В 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации Рошен.

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Наталия Софиенко
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Петр Порошенко декларация дивиденды
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