Процентная ставка в нашей банковской системе абсолютно несправедливая – Данилов

Банковская система сама в Украине не работает в том виде, в котором она должна была бы работать на государство. А процентная ставка несправедливая по отношению к бизнесу. Об этом заявил РБК-Украина секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Процентная ставка в нашей банковской системе абсолютно несправедливая по отношению к бизнесу. Наш бизнес не может конкурировать с процентной ставкой, которая есть в других странах. Об этом почему-то никто никогда не говорит, об этом нет дискуссии. Потому что есть выражение "деньги любят тишину". Да, ребята? Но не в этом процессе", — сказал Данилов.

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Он также отметил, что финансовая система в Украине монополизирована.

"Вот, вы бизнесмен – попробуйте пойти в банк и взять кредит. Попробуйте пройти эти десять кругов ада, и вам в кредите в 95% случаев откажут. Потому что эта система тоже монополизирована", — отметил Данилов.

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Наталия Софиенко

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