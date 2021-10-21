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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5%

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 14:53
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5% - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 8,5%. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. 

В НБУ напомнили, что в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении.

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"Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Высшие производственные расходы бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории", - говорится в сообщении регулятора.

"Это решение согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза. На протяжении последних месяцев инфляция ожидаемо находилась в диапазоне 10-11%, что близко к июльскому прогнозу НБУ", - сказал Шевченко на брифинге.

При этом, НБУ сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожай сельскохозяйственных культур, пояснили в НБУ.

"Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов НБУ по ужесточению монетарной политики - оптимизации ее операционного дизайна, полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки. Под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели", - добавили в НБУ.

При этом, считают в НБУ, более стремительному снижению инфляции помешают длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивій потребительский спрос.

Глава НБУ также заявил, что, согласно базовому сценарию, для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% как минимум до 3 квартала 2022 года, а не до 2 квартала, как ожидалось в июле.

"Снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 года составит 7,5% против 6,5% в предыдущем прогнозе", - добавил Шевченко.

"В случае реализации указанных и других проинфляционных рисков Национальный банк готов повысить учетную ставку, а также задействовать другие монетарные инструменты уже на декабрьском заседании", - подчеркнул он.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты, и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.
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  • В июле 2021 года в годовом измерении инфляция ускорилась до 10,2%. Рост цен впервые с 2017 год достиг двухзначных темпов. На ускорение инфляции повлияла смена тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скачок мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, низкое потребление и последствия COVID-19. На этот период в НБУ прогнозировали всплеск инфляции. Для сдерживания роста цен НБУ повысил процентную ставку 8%. В сентябре НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п., до 8,5%. 

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Наталия Софиенко
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