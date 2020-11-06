Шмыгаль об аудите страны: Украина потеряла $1 трлн
За последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя Аудит украинской экономики.
"1 триллион долларов ВВП за 10 лет – это не реализованный потенциал нашей страны", – сказал Шмыгаль.
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Причинами он назвал коррупцию, отсутствие реформ и неэффективное управление. "1 триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незаконченные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", – отметил Шмыгаль.
Шмыгаль назвал отрасли, в которых украинская экономика потеряла деньги. В частности:
- земля – потеряно $ 85 млрд;
- полезные ископаемые – $ 400 млрд;
- водные ресурсы – $ 12 млрд;
- леса (мебельное производство) – $ 40 млрд.
- 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин провел аудит государства. Команда президента пыталась понять, "что не так было сделано в управлении экономикой Украины за многие годы".
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