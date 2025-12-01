Украина удвоила бронирование газа по Трансбалканскому коридору

В декабре по Трансбалканскому маршруту поступит вдвое больше газа по сравнению с ноябрем

Фото: EPA / Andy Rain

Украинские трейдеры забронировали 1,2 миллиона кубометров в сутки мощностей для поставок природного газа из Греции в декабре – это самый высокий показатель с момента запуска Трансбалканского маршрута сообщила бывшая министр энергетики Ольга Буславец и свидетельствуют данные Интерфакс-Украина.

Трансбалканский коридор – это совместная инициатива операторов газотранспортных систем пяти стран. Болгарская компания Bulgartransgaz EAD, греческая DESFA SA, румынская Transgaz SA, молдавская VestMoldTransgaz SRL совместно с украинским оператором ГТС Украины (ОГТСУ) создали пакетный маршрутный продукт для транспортировки газа из Греции в Украину.

На аукционе региональной платформы бронирования RBP, состоявшемся 24 ноября, участники рынка забронировали более половины предложенных оператором ГТС мощностей для поставок газа по маршруту 1 (Route 1) в декабре.

"Операторы предлагали 2,2 млн куб. м в сутки, из которых 60% были зарезервированы – это самый высокий показатель с момента запуска маршрута. В ноябре количество бронирований было вдвое меньше", – написала Буславец.

Буславец также сообщила, что продолжаются консультации по запуску новых маршрутов поставок – Route 2 и Route 3, которые, вероятно, начнут работать уже в январе 2025 года.

Для повышения привлекательности маршрута операторы договорились о едином транзитном тарифе со скидкой 25%. Украинский оператор предоставляет наибольшую скидку среди участников – 46%.

Начиная с мая этого года, операторы проводят ежемесячные аукционы по распределению мощностей. Тендеры проходят в четвёртый понедельник каждого месяца, а для распределения мощностей используется механизм аукциона с единой ценой.

За период с июля 2025 года по маршруту №1 в Украину было поставлено около 32 миллионов кубометров природного газа.