В Италии умер нобелевский лауреат и "отец" евро Роберт Манделл

В Италии на 88 году жизни умер канадский экономист Роберт Манделл, которого называли "отцом евро". Об этом сообщает Bloomberg.

Экономист умер 4 апреля в Италии, в городе Тоскана, где проживал последние годы вместе с семьей.

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Он родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере и степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла, а также докторскую степень в MIT. Кроме того, у Манделл есть диплом юриста Университета Ватерлоо, он учился в Лондонской школе экономики.

Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой валюты для Европы. Начиная с 60-х годов прошлого века он поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союза и создал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году получил Нобелевскую премию по экономике "за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон".

Премия стала результатом многолетней работы Манделла над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Он начал собирать материал для нее еще во время работы в Международном валютном фонде в 60-е годы ХХ века. Вместе с другим экономистом Маркусом Флемингом создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели. Сейчас ее называют "модель Манделла-Флеминга".

3 июля 2020 года лауреат Нобелевской премии мира, североирландский политик Джон Хьюм умер на 84 году жизни.

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Наталия Софиенко

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