В Кабмине решили, какие участки госдорог будут построены в первую очередь

Кабинет министров утвердил объекты строительства автодорог общего пользования госзначения в 2021 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет кредитных средств, привлеченных в 2020 году под госгарантии Укравтодором. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Отмечается, что в 2020 году Укравтодор привлек путем размещения облигаций под госгарантии 19,325 млрд грн, но на оплату работ по строительству и ремонту дорог ушло 18,624 млрд грн.

В связи с возвратом средств после принятия годового отчета объем остатка составил 700,288 млн грн, из которых на счету Службы автодорог в Днепропетровской области – 14,143 млн грн, Укравтодора – 686,144 млн грн.

Кроме того, в 2020 году госагентство автодорог привлекло 4,25 млрд от трех госбанков (по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд от Ощадбанка), из которых на оплату дорожных работ было использовано 4,18 млрд грн. Таким образом, неиспользованный остаток средств, привлеченных Укравтодором под госгарантии в 2020 году, составил 69,75 млн грн.

Так, согласно принятому решению, 686,144 млн грн направляются на строительство магистрали через р. Днепр в Запорожье (подъезд к о. Хортица). Также на указанное строительство направляются упомянутые 69,75 млн грн.

Средства, оставшиеся на счету Службы автодорог в Днепропетровской области, – 14,143 млн грн – направляются на строительство дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (от с. Лобойковка до границы с Днепропетровской областью).

В марте глава Укравтодора Александр Кубраков объявил о начале строительства новой дороги в Одесский морской торговый порт.

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Наталия Софиенко

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