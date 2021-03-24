UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кабмине решили, какие участки госдорог будут построены в первую очередь

24.03.2021, 17:23
В Кабмине решили, какие участки госдорог будут построены в первую очередь - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора

Кабинет министров утвердил объекты строительства автодорог общего пользования госзначения в 2021 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет кредитных средств, привлеченных в 2020 году под госгарантии Укравтодором. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Отмечается, что в 2020 году Укравтодор привлек путем размещения облигаций под госгарантии 19,325 млрд грн, но на оплату работ по строительству и ремонту дорог ушло 18,624 млрд грн.

В связи с возвратом средств после принятия годового отчета объем остатка составил 700,288 млн грн, из которых на счету Службы автодорог в Днепропетровской области – 14,143 млн грн, Укравтодора – 686,144 млн грн.

Кроме того, в 2020 году госагентство автодорог привлекло 4,25 млрд от трех госбанков (по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд от Ощадбанка), из которых на оплату дорожных работ было использовано 4,18 млрд грн. Таким образом, неиспользованный остаток средств, привлеченных Укравтодором под госгарантии в 2020 году, составил 69,75 млн грн.

Так, согласно принятому решению, 686,144 млн грн направляются на строительство магистрали через р. Днепр в Запорожье (подъезд к о. Хортица). Также на указанное строительство направляются упомянутые 69,75 млн грн.

Средства, оставшиеся на счету Службы автодорог в Днепропетровской области, – 14,143 млн грн – направляются на строительство дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (от с. Лобойковка до границы с Днепропетровской областью).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
укравтодор ремонт дорог
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 