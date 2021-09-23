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В ПУМБ теперь можно открыть банковские счета с помощью приложения Дия p

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 09:00
В ПУМБ теперь можно открыть банковские счета с помощью приложения Дия - Фото

На правах рекламы

Первый Украинский Международный Банк внедряет открытие счетов в "ПУМБ Online". Основная цель – сделать работу с банком простой, удобной и без лишних бумаг.
 
Отныне регистрация новых клиентов банка занимает лишь несколько минут. С сентября открыть счет в  "ПУМБ Онлайн" и пройти процедуру идентификации можно быстро и просто  благодаря приложению Дія. Все, что необходимо сделать – установить на смартфон приложение "ПУМБ Онлайн" (Android або іOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов в приложении Дія.  После этого пользователь может открыть и активировать дебетовую виртуальную карту всеКАРТА.  После активации карты, клиент банка сможет 24/7, без очередей, перерывов на обед и карантинных ограничений решать все свои финансовые вопросы: открывать депозит в мобильном приложении, без ограничений и комиссий переводить средства с карты на карту любого банка, оплачивать коммунальные услуги, оплачивать кредиты и другие банковские услуги.

"Для многих наших клиентов мобильное приложение уже давно стало удобным и комфортным финансовым инструментом, который ежедневно помогает пользователям. С сегодняшнего дня благодаря Дія, финансовые услуги от ПУМБ становятся еще доступнее. Чтобы открыть дебетовую виртуальную карту всеКАРТА не надо отдельно планировать свое время. Все доступно быстро, онлайн и в любое удобное для клиента время. Это сделает нас еще ближе к клиентам и, уверен – ускорит развитие финсектора", – комментирует Михаил Сергиенко, директор Департамента развития digital бизнеса и дистанционных каналов ПУМБ.
 
Для процесса регистрации в ПУМБ через приложение Дія не требуются никакие бумаги, а открытие и обслуживание дебетовой карты всеКАРТА – бесплатны.

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ПУМБ банк ПУМБ
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