Великобритания планирует предоставить Украине кредит на 3 млрд фунтов – Sky News

Глава Минфина Великобритании Надим Захави поддержал предоставление Украине 3 млрд фунтов стерлингов кредитных средств на военную помощь и восстановление после войны. Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что министр финансов Великобритании выступил за предоставление кредита для Украины в размере 3 млрд фунтов стерлингов через государственное агентство UK Export Finance (UKEF).

По информации издания, кредитные средства в размере до 2,3 млрд фунтов стерлингов пойдут на финансирования военных контрактов, которые определит правительство Украины. Остальные 700 млн фунтов стерлингов выделят компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению после войны.

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Источники издания отметили, что такие компании, как BAE Systems и Babcock International, скорее всего, будут среди тех, кто подпишет индивидуальные контракты с госагентством UKEF.

По словам министра финансов Британии, важно продолжать поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировать веру в будущее Украины, сообщает издание.

В мае правительство Великобритании сообщало о предоставлении Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов в виде военной поддержки.

В конце июня Великобритания выделила $525 млн кредитных гарантий для поддержки макроэкономической стабильности в Украине.

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Наталия Фреик

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