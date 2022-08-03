Великобритания планирует предоставить Украине кредит на 3 млрд фунтов – Sky News
Глава Минфина Великобритании Надим Захави поддержал предоставление Украине 3 млрд фунтов стерлингов кредитных средств на военную помощь и восстановление после войны. Об этом сообщает Sky News.
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Отмечается, что министр финансов Великобритании выступил за предоставление кредита для Украины в размере 3 млрд фунтов стерлингов через государственное агентство UK Export Finance (UKEF).
По информации издания, кредитные средства в размере до 2,3 млрд фунтов стерлингов пойдут на финансирования военных контрактов, которые определит правительство Украины. Остальные 700 млн фунтов стерлингов выделят компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению после войны.
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Источники издания отметили, что такие компании, как BAE Systems и Babcock International, скорее всего, будут среди тех, кто подпишет индивидуальные контракты с госагентством UKEF.
По словам министра финансов Британии, важно продолжать поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировать веру в будущее Украины, сообщает издание.
- В мае правительство Великобритании сообщало о предоставлении Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов в виде военной поддержки.
- В конце июня Великобритания выделила $525 млн кредитных гарантий для поддержки макроэкономической стабильности в Украине.
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