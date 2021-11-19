Зеленский ветировал закон о финансировании партий, который позволял скрывать расходы

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект №5253-1 об отчетах по финансированию партий. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Глава государства вернул документ со своими предложениями 18 ноября.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В тот же день он был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.

Читайте также

Весной 2020 года нардепы разрешили партиям не подавать в НАПК свою отчетность, пока продолжается карантин. После этого глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков призвал президента наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде закон, который вносит изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий. Во время голосования за законопроект № 5253-1 Рада внесла изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы, указывали в НАПК.

По данным общественного движения "Чесно" предложения президента учитывают все пункты обращения от общественности.

"Это значит, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти через два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло – и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально", – говорится в сообщении.

Теперь Верховная Рада в течение месяца должна снова рассмотреть законопроект с учетом предложений президента.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важно

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.