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Про новости компаний
23.11.2022, 16:00

Медвежий рынок возвращается? Монеты, которые будут в выигрыше

Цей матеріал також доступний українською
Медвежий рынок возвращается? Монеты, которые будут в выигрыше - Фото

Эксперты настаивают на том, что медвежий рынок никуда не ушел

Анализ текущей ситуации действительно показывает, что ведущие токены продолжают терять в цене. Медвежьим рынком называется ситуация, когда активы уменьшаются в цене. Проседание в цене может быть от 20 и более процентов. Но есть и перспективные монеты, которые даже в текущих условиях демонстрируют стабильный рост.

Новые перспективные токены

Существует много дешевых криптовалют, которые являются перспективным активом для инвесторов даже в период медвежьего рынка. Мы составили список из трех монет, которые могут выстрелить уже в 2023 году.

Токен IMPT

IMPT – токен одноименного экологического проекта, у которого есть все шансы значительно прибавить в цене уже в ближайшем будущем. Проект занял довольно перспективную нишу на фоне растущей обеспокоенности назревающим экологическим кризисом. IMPT сосредоточен вокруг рынка экологических кредитов. Его основная цель – избавить сферу от текущих недостатков. В частности, речь идет об отсутствии прозрачности и процветающем мошенничестве за повторные сжигания углеродных кредитов. Пользователи будут приобретать токен или получать его в качестве кешбэка за покупки у брендов-партнеров, покупать углеродные кредиты и сжигать их, получая уникальные NFT-картины в эко-тематике.

Заинтересованные инвесторы могут приобрести токены по цене 0,023 доллара за монету. Текущая цена будет действовать второй этап предварительных продаж. Сейчас в IMPT уже привлечены инвестиции на сумму 12,8 миллионов долларов.

Посетить пресейл IMPT

Токен RIA

Токен RIA станет центральной частью игры Calvaria. Проект построен по принципу "Играй и зарабатывай". Основная цель игры – собрать свою колоду NFT-карт из непобедимых героев и отправиться с ней на сражение с врагами. Действие игры будет происходить в подземном мире. Если игрок захочет пройти сюжет без вложений, ему предложат бесплатный вариант.

Владельцы токена смогут зарабатывать не только в игре, но и на стекинге. Также разработчики обещают внедрить несколько игровых режимов, чтобы каждый игрок смог найти что-то для себя.

RIA находится на стадии предварительных продаж. Текущий объем инвестиций составил 1,8 миллионов USDT.

Приобрести токен RIA

Токен D2T

Токен D2T станет частью криптоаналитической платформы для крипто трейдеров Dash 2 Trade. Основная цель проекта – предложить трейдерам доступ к инструментам, которые позволят быстро заключать выгодные сделки на криптовалютном рынке, а также принимать взвешенные решения по поводу открытия или закрытия позиций. На сайте будет действовать система подписок для доступа к дополнительным функциям. Премиальный вариант с неограниченным доступом обойдется инвестору в 1000 D2T в месяц. Бесплатный вариант даст пользователям доступ к базовому функционалу.

Сейчас токены можно приобрести по минимальной цене. В рамках предварительных продаж. Проект крайне интересен инвесторам – уже сейчас ему удалось собрать 6,2 миллиона долларов инвестиций.

Посетить пресейл D2T

Заключение

Медвежий рынок не должен останавливать инвесторов от заключения выгодных сделок. Пока одни монеты действительно теряют в цене, другие обладают вполне уверенными перспективами для роста. При этом важно помнить о том, что криптовалютный рынок непредсказуем, и стоимость токенов может меняться буквально каждый час.

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Теги: токен, монеты, IMPT, D2T, медвежий рынок, RIA
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