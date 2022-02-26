Bloomberg: США рассматривают возможность санкций против центробанка России

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность санкций против Банка России, центрального банка Российской Федерации. Об этом сообщила вашингтонская корреспондентка Bloomberg Салеха Мохсин в Twitter со ссылкой на источники.

"США присматриваются к санкциям против российского центрального банка, этот шаг нанесет удар по большей части $643-миллиардных резервов, накопленных Путином", – сообщила она.

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Журналистка добавила, что окончательное решение еще не принято и США хотят принимать свои решения в координации с Евросоюзом, чтобы достичь как можно большего эффекта.

Внесение в "черный список" центрального банка такой крупной экономики, как российская, не имеет прецедентов. Такой шаг может стать "разрушительным" для России и, по словам экономиста Тимоти Эша, приведет к обвалу рубля.

Ранее 26 февраля стало известно, что США внесли в санкционный список президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Перед этим администрация США объявила беспрецедентные санкции против российских государственных банков, многих государственных компаний и американских технологий в Россию.

Андрей Водяный

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