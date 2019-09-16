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Банки снижают ставки для коротких валютных депозитов

Банки снижают ставки для коротких валютных депозитов
16.09.2019, 10:00

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 16.09.2019)

В течении последней недели депозитные ставки снижались и для гривневых и для валютных вкладов. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 16.09.2019). Снижение доходности банковских вкладов наблюдалось для коротких сроков до трех месяцев.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально упала доходность для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев, на 0,15 п.п. до 11,83% годовых. Менее заметно подешевели депозиты на период до месяца, на 0,12 п.п. до 9,71% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 14,13% годовых. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых. Стоимость депозитов на сроки от полугода до года составляет 14,69%, а свыше года – 13,96% годовых.  

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах опустили доходность для периодов до месяца (на 0,10 п.п. до 1,11% годовых). Вклады периодом от месяца до 3 сбросили 0,02 п.п. и предлагают 1,11% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,57% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев предлагают 2,21% годовых, а от 6 до 12 месяцев – 2,79% годовых. Стоимость депозитов на период свыше года составляет 2,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца упали в цене на 0,06 п.п., их средняя ставка составляет 0,81% годовых. Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. до 1,06% годовых. Доходность депозитов на срок от 3 до 6 месяцев составляет 1,61% годовых, а от 6 до 12 – 2,0% годовых. Стоимость сбережений периодом свыше года осталась на уровне 2,25% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 16.09.19

Средние процентные ставки по депозитам

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