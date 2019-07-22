Депозитные ставки стремятся вниз. Обзор рынка

За последние две недели снизили доходность сбережения в долларах и гривне. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 22.07.2019). Вклады в евро не претерпели изменений.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально опустилась доходность вкладов в гривне на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 14,05% годовых). Синхронно, на 0,01 п.п. подешевели вклады для периодов от 3 до 6 месяцев (13,94%) и свыше 12 месяцев (14,71%). Не изменились средние ставки для вкладов периодом до месяца - 10,5% годовых, до 3 месяцев (12%) и для бессрочных сбережений - 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения предлагают 0,64% годовых, а вклады сроком до месяца - 1,33% годовых. Доходность депозитов на срок от месяца до 3 составляет 1,21% годовых. Остальные вклады сбросили по 0,01 п.п., их средние ставки составляют: до полугода - 3,02%, до года – 2,33%, а свыше года – 2,93% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средняя ставка по бессрочным сбережениям составляет 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца предлагают доходность 0,97% годовых, а от месяца и до 3 – 1,19% годовых. Стоимость депозитов на период от 3 до 6 месяцев составляет 2,29% годовых, от 6 до 12 месяцев - 1,60% годовых. Вклады сроком свыше года предлагают 2,07% годовых.

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 139 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 22.07.19