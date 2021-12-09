Доллар дешевеет. Итоги торгов на межбанке
09.12.2021, 17:18
Фото: depositphotos.com
В четверг, 9 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,11/27,13, к закрытию котировки составили 27,05/27,07.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные – 27,125. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07, максимальные – 27,145.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,6885/30,7084, к закрытию котировки составили 30,5719/30,5945.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3682/0,3686, к закрытию котировки составили 0,3675/0,3682.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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