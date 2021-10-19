Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке
19.10.2021, 17:21
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27 / 26,29, к закрытию котировки составили 26,255/26,275.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,255, максимальные – 26,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,275, максимальные – 26,30.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,6150/30,6278, к закрытию котировки составили 30,6002/30,6208.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3708, к закрытию котировки составили 0,3700/0,3704.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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