Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27 / 26,29, к закрытию котировки составили 26,255/26,275.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,255, максимальные – 26,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,275, максимальные – 26,30.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6150/30,6278, к закрытию котировки составили 30,6002/30,6208.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3708, к закрытию котировки составили 0,3700/0,3704.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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